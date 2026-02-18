POL-BOR: Bocholt - In Pkw eingedrungen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Josef-Fehler-Straße;
Tatzeit: zwischen 17.02.2026, 16.00 Uhr und 18.02.2026, 08.05 Uhr;
Bargeld aus einem weißen Mercedes gestohlen haben bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der Wagen parkte zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen an der Josef-Fehler-Straße. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Fahrzeug und entwendeten Bargeld. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell