POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Pkw
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Hemdener Weg;
Tatzeit: zwischen 17.02.2026, 17.30 Uhr und 18.02.2026, 09.00 Uhr;
In ein Fahrzeug eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der graue Mercedes parkte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen am Hemdener Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)
