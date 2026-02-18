PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Einbruch in Pkw

Bocholt (ots)

Tatort: Bocholt, Hemdener Weg;

Tatzeit: zwischen 17.02.2026, 17.30 Uhr und 18.02.2026, 09.00 Uhr;

In ein Fahrzeug eingedrungen sind bislang unbekannte Täter in Bocholt. Der graue Mercedes parkte zwischen Dienstagabend und Mittwochmorgen am Hemdener Weg. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

