Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in Einfamilienhaus - Tatverdächtige festgenommen - Weitergehende Ermittlungen

Reken (ots)

Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus hat die Polizei jetzt zwei Tatverdächtige festgenommen. Sie könnten noch zahlreiche weitere gleichgelagerte Taten begangen haben.

Am Freitag, 14.02.2026, bemerkte ein aufmerksamer Zeuge gegen 21.00 Uhr an der Straße Illerhusen ein verdächtiges Fahrzeug und informierte umgehend die Polizei. Da sich der Wagen in Richtung Kreis Coesfeld entfernte, wurden auch Polizeikräfte aus dem Nachbarkreis hinzugezogen. Dort konnte das Fahrzeug schließlich angetroffen und kontrolliert werden. Bei der Durchsuchung des Autos fanden die Beamten Diebesgut, das eindeutig einem Einbruch zugeordnet werden konnte.

Die beiden Tatverdächtigen wurden vorläufig festgenommen. Dabei handelt es sich um eine 32-jährige Frau aus Gelsenkirchen sowie einen 41-jährigen Mann aus Gladbeck.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft ordnete ein Richter Untersuchungshaft an. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kommen die Personen für weitere Einbruchstaten im Kreis Borken in Betracht. Zudem wird geprüft, ob ihnen überregionale Straftaten zuzuordnen sind. Die Ermittlungen dauern an. (sb)

