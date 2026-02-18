PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Ausweichmanöver verhindert Zusammenstoß

Gescher (ots)

Tatort: Gescher, Ahauser Damm;

Tatzeit: 17.02.2026, 08.00 Uhr;

Zu einem gefährlichen Überholmanöver kam es am Dienstagmorgen gegen 08.00 Uhr in Gescher. Nach Angaben einer Zeugin befuhr sie zu diesem Zeitpunkt den Ahauser Damm in Richtung Ahaus und befand sich in einer Fahrzeugschlange hinter einem Lkw. Ein hinter ihr fahrender weißer Mercedes überholte die Fahrzeugkolonne. Dabei musste ein entgegenkommender Golf auf den angrenzenden Radweg ausweichen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Die Polizei hat die Ermittlungen wegen des Verdachts eines gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr aufgenommen. Gesucht wird der Fahrer des entgegenkommenden VW Golf sowie weitere Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (jh)

