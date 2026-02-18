PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Schöppingen - 16-jähriger Rollerfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Schöppingen (ots)

Unfallort: Schöppingen, Düsseldorfer Straße;

Unfallzeit: 17.02.2026, 07.00 Uhr;

Am Dienstag kam es gegen 07.00 Uhr auf der Düsseldorfer Straße in Schöppingen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Jugendlicher verletzt wurde. Der 16-Jährige Rollerfahrer befuhr die Düsseldorfer Straße in nördliche Richtung. Beim Abbiegen nach links geriet er ins Schleudern und stürzte. Rettungskräfte brachten den Jugendlichen zur weiteren medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten fest, dass an dem Roller ein falsches Kennzeichen angebracht war und das Fahrzeug nicht über eine gültige Zulassung verfügte. Zudem war der 16-Jährige nicht im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis. Die Polizei leitete ein entsprechendes Ermittlungsverfahren ein. Die Polizei weist darauf hin, dass motorisierte Zweiräder nur mit gültiger Zulassung, ordnungsgemäßem Versicherungskennzeichen und der erforderlichen Fahrerlaubnis im öffentlichen Straßenverkehr geführt werden dürfen. Mit Beginn des neuen Versicherungsquartals am 01. März ist zudem darauf zu achten, dass das aktuelle Versicherungskennzeichen am Fahrzeug angebracht ist. Das Fahren mit einem abgelaufenen Kennzeichen stellt einen Verstoß gegen das Pflichtversicherungsgesetz dar. Das jeweils gültige Kennzeichen ist an der aktuellen Farbe zu erkennen. (sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 18.02.2026 – 12:10

    POL-BOR: Raesfeld - Einbruch in Einfamilienhaus

    Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Grafenstraße; Tatzeit: zwischen 15.02.2026, 12.00 Uhr und 17.02.2026, 13.45 Uhr; In ein Einfamilienhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Grafenstraße in Raesfeld. Zwischen Sonntag- und Dienstagmittag verschafften sich die Einbrecher gewaltsam Zutritt zum Inneren des Hauses. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:08

    POL-BOR: Gronau - Transporter mutwillig beschädigt

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Ochtruper Straße; Tatzeit: 17.02.2026, zwischen 20.55 Uhr und 21.10 Uhr; Einen schwarzen Opel Grandland mutwillig beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Der Transporter parkte Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ochtruper Straße. Die Unbekannten zerkratzten die Motorhaube und die Fahrertür. Zudem machten sie sich an einem Reifen zu schaffen. Die ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 12:07

    POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

    Gronau (ots) - Tatort: Gronau, Hardenbergring; Tatzeit: zwischen 16.02.2026, 16.00 Uhr und 17.02.2026, 16.20 Uhr; In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Hardenbergring in Gronau. Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren