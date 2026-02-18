POL-BOR: Gronau - Transporter mutwillig beschädigt

Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, L572; Unfallzeit: 17.02.2026, zwischen 15.30 Uhr und 15.35 Uhr; Nach einem Unfall geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Dienstagnachmittag zwischen 15.30 Uhr und 15.35 Uhr befuhr eine 32-jährige Frau aus Bocholt den Ostring in Richtung B67. In einem unübersichtlichen Kurvenbereich wurde sie von einem bislang unbekannten Pkw überholt. Um einen Zusammenstoß zu ...

mehr