POL-BOR: Gronau - Transporter mutwillig beschädigt
Gronau (ots)
Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;
Tatzeit: 17.02.2026, zwischen 20.55 Uhr und 21.10 Uhr;
Einen schwarzen Opel Grandland mutwillig beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Der Transporter parkte Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ochtruper Straße. Die Unbekannten zerkratzten die Motorhaube und die Fahrertür. Zudem machten sie sich an einem Reifen zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.(sb)
