Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Transporter mutwillig beschädigt

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Ochtruper Straße;

Tatzeit: 17.02.2026, zwischen 20.55 Uhr und 21.10 Uhr;

Einen schwarzen Opel Grandland mutwillig beschädigt haben bislang unbekannte Täter in Gronau. Der Transporter parkte Mittwochabend auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes an der Ochtruper Straße. Die Unbekannten zerkratzten die Motorhaube und die Fahrertür. Zudem machten sie sich an einem Reifen zu schaffen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260.(sb)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

