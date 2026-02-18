Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Wohnhaus

Gronau (ots)

Tatort: Gronau, Hardenbergring;

Tatzeit: zwischen 16.02.2026, 16.00 Uhr und 17.02.2026, 16.20 Uhr;

In ein Wohnhaus eingedrungen sind bislang unbekannte Täter an der Straße Hardenbergring in Gronau. Zwischen Montag- und Dienstagnachmittag öffneten die Einbrecher gewaltsam ein Fenster und gelangten so in das Innere. Dort durchwühlten sie sämtliche Schränke und Schubladen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme stand der konkrete Beuteschaden noch nicht fest. Hinweise erbittet das Kriminalkommissariat in Gronau unter Tel. (02562) 9260. (sb)

