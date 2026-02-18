POL-BOR: Vreden - Pkw beschädigt und davongefahren
Vreden (ots)
Unfallort: Vreden, Max-Planck-Straße;
Unfallzeit: 17.02.2026, zwischen 12.50 Uhr und 19.00 Uhr;
Einen roten Opel Meriva angefahren haben bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer in Vreden. Dienstag, zwischen 12.50 Uhr und 19.00 Uhr stand das Auto auf dem rechen Parkstreifen auf der Max-Planck-Straße in westliche Fahrtrichtung. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der kompletten Fahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell