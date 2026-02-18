Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden - Pkw beschädigt und davongefahren

Vreden (ots)

Unfallort: Vreden, Max-Planck-Straße;

Unfallzeit: 17.02.2026, zwischen 12.50 Uhr und 19.00 Uhr;

Einen roten Opel Meriva angefahren haben bislang unbekannte Verkehrsteilnehmer in Vreden. Dienstag, zwischen 12.50 Uhr und 19.00 Uhr stand das Auto auf dem rechen Parkstreifen auf der Max-Planck-Straße in westliche Fahrtrichtung. Der Flüchtige beschädigte das Fahrzeug an der kompletten Fahrerseite und entfernte sich, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise erbittet das Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell