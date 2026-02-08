PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung am Gemeindehaus der Kirche St. Johannes der Täufer in Nauort - Polizei bittet um Hinweise

Nauort (ots)

Im Zeitraum von Freitag, 06.02.2026, bis Sonntag, 08.02.2026, kam es zu einer Sachbeschädigung durch Farbschmierereien am Gemeindehaus der Kirche St. Johannes der Täufer in Nauort. Unbekannte Täter besprühten die Seitenwand des Gebäudes mit roter und grüner Farbe und hinterließen mehrere beleidigende Schriftzüge sowie Zahlen.

Konkrete Täterhinweise liegen derzeit jedoch nicht vor.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Personen oder sonstige Auffälligkeiten im Bereich des Gemeindehauses beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiwache Höhr-Grenzhausen

Telefon: 02624-94020

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell

