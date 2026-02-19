Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Pedelecfahrer stürzt bei Verkehrsunfall - Pkw-Fahrerin gesucht

Ahaus (ots)

Unfallort: Ahaus, Domhof;

Unfallzeit: 17.02.2026, 16.30 Uhr;

Am Dienstag, 17.02.2026, kam es gegen 16.30 Uhr an der Straße Domhof in Ahaus zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 52-jähriger Mann verletzt wurde. Zur Unfallzeit verließ eine bislang unbekannte Pkw-Fahrerin ein Parkdeck an der Straße Domhof, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, bremste der Pedelecfahrer stark ab und stürzte. Zeugen leisteten dem leicht verletzten Mann aus Ahaus Erste Hilfe. Die Unfallverursacherin entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne ihren gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Die Fahrerin wird wie folgt beschrieben: Etwas 50 bis 60 Jahre alt, helle Kopfbehaarung. Zur Unfallzeit trug sie einen hellen Mantel.

Die Polizei bittet die Fahrerin sowie Zeugen und die beiden Ersthelfer, sich bei dem Verkehrskommissariat in Ahaus unter Tel. (02561) 9260 zu melden. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell