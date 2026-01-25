POL-Lebach: Sachbeschädigung an PKW in Saarwellingen
Saarwellingen (ots)
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein in der Sonnenstraße in Saarwellingen abgestellter PKW von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Lack des Fahrzeugs wurde sowohl auf beiden Seiten als auch im Frontbereich erheblich zerkratzt. Die Polizei Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.
