Polizeiinspektion Lebach

POL-Lebach: Sachbeschädigung an PKW in Saarwellingen

Saarwellingen (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde ein in der Sonnenstraße in Saarwellingen abgestellter PKW von einem unbekannten Täter beschädigt. Der Lack des Fahrzeugs wurde sowohl auf beiden Seiten als auch im Frontbereich erheblich zerkratzt. Die Polizei Lebach hat die Ermittlungen aufgenommen. Personen, die sachdienliche Hinweise geben können werden gebeten, sich mit der Polizei Lebach in Verbindung zu setzen.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Polizeiinspektion Lebach
LEBACH- DGL
Am Markt 3
66822 Lebach
Telefon: 06881/5050
E-Mail: pi-lebach@polizei.slpol.de
Internet: www.polizei.saarland.de
Twitter: https://twitter.com/polizeisaarland?lang=de
Facebook: https://de-de.facebook.com/Polizei.Saarland
Instagram: https://www.instagram.com/polizei_saarland
Youtube: https://www.youtube.com/channel/UCjrFf1AVlv7NqaGzigS1R-g

Original-Content von: Polizeiinspektion Lebach, übermittelt durch news aktuell

