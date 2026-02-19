Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Carportdach durch unbekannten Fahrzeugführer beschädigt

Reken (ots)

Unfallort: Reken, Riesweg;

Unfallzeit: 18.02.2026, 11.10 Uhr und 14.15 Uhr;

Das Dach eines Carports beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Reken. Nach Angaben des Geschädigten ereignete sich der Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 11.10 Uhr und 14.15 Uhr. Der Flüchtige entfernet sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand durch den Zusammenstoß ein erheblicher Sachschaden am Carport.

Zeugen können sich an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 wenden. (jh)

