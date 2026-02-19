POL-BOR: Reken - Carportdach durch unbekannten Fahrzeugführer beschädigt
Reken (ots)
Unfallort: Reken, Riesweg;
Unfallzeit: 18.02.2026, 11.10 Uhr und 14.15 Uhr;
Das Dach eines Carports beschädigt hat ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in Reken. Nach Angaben des Geschädigten ereignete sich der Verkehrsunfall am Mittwoch zwischen 11.10 Uhr und 14.15 Uhr. Der Flüchtige entfernet sich vom Unfallort, ohne seinen gesetzlichen Pflichten nachzukommen. Es entstand durch den Zusammenstoß ein erheblicher Sachschaden am Carport.
Zeugen können sich an das Verkehrskommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 wenden. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell