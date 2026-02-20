Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

Kreis Borken (ots)

140 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über Gescher Damm in Ahaus. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet.

Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen erfassten die Mitarbeiter an 17 Stellen im Kreis Borken das Tempo von insgesamt 6428 Fahrzeugen. Rund 12 Prozent davon überschritten die erlaubte Höchstgeschwindigkeit. Das schlägt sich nieder in 218 Ordnungswidrigkeitsverfahren und 543 Verwarngeldern und 6 Fahrverboten.

Zu besonders gravierenden Überschreitungen kam es neben dem genannten Fall an folgenden Stellen: Nordkreis - innerorts mit 76 bei maximal erlaubten 50 km/h auf dem Heerweg in Gronau.

Südkreis - außerorts mit 90 bei maximal erlaubten 70 km/h auf der L600 in Heiden. Innerorts mit 89 bei maximal erlaubten 50 km/h in Isselburg-Anholt auf der Gendringer Straße.

Überhöhte Geschwindigkeit und Raserei zählen nach wie vor auch im Kreis Borken zu den Hauptunfallursachen und führen immer wieder - auch bei unbeteiligten Verkehrsteilnehmern - zu schweren Unfallfolgen. Zur Bekämpfung und Verhinderung dieser Unfälle setzt der Verkehrsdienst seine Messungen auch in der nächsten Woche fort.

