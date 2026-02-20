Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Korrektur zu: Ahaus - Pedelecfahrer stürzt bei Verkehrsunfall - Pkw-Fahrerin gesucht

Ahaus (ots)

In unserer Pressemeldung "Ahaus - Pedelecfahrer stürzt bei Verkehrsunfall - Pkw-Fahrerin gesucht"

Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6220036

ist es irrtümlich zu einer Verwechselung gekommen. Bei der dort beschriebenen Flüchtigen handelte es sich nicht um eine Pkw-Fahrerin, sondern um eine Fußgängerin. Diese verließ zu Fuß das Parkdeck am Domhof und betrat die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.

Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen. (sb)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell