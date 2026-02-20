POL-BOR: Korrektur zu: Ahaus - Pedelecfahrer stürzt bei Verkehrsunfall - Pkw-Fahrerin gesucht
Ahaus (ots)
In unserer Pressemeldung "Ahaus - Pedelecfahrer stürzt bei Verkehrsunfall - Pkw-Fahrerin gesucht"
Link: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/6220036
ist es irrtümlich zu einer Verwechselung gekommen. Bei der dort beschriebenen Flüchtigen handelte es sich nicht um eine Pkw-Fahrerin, sondern um eine Fußgängerin. Diese verließ zu Fuß das Parkdeck am Domhof und betrat die Fahrbahn, ohne auf den fließenden Verkehr zu achten.
Wir bitten diesen Fehler zu entschuldigen. (sb)
