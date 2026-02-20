POL-BOR: Bocholt - In Pkw eingebrochen
Bocholt (ots)
Tatort: Bocholt, Hohenzollernstraße;
Tatzeit: zwischen 18.02.2026, 21.15 Uhr und 19.02.2026, 17.00 Uhr;
In einen geparkten Pkw eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Hohenzollernstraße in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Auto. Aus dem Fahrzeuginnern entwendeten sie persönliche Gegenstände. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) 2990. (jh)
