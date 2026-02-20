POL-BOR: Bocholt - In Pkw eingebrochen

Kreis Borken (ots) - 140 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über Gescher Damm in Ahaus. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen ...

