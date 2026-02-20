POL-BOR: Raesfeld - Versuchter Einbruch in Tankstelle
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld, Schwietering;
Tatzeit: 20.02.2026, zwischen 00.30 Uhr und 00.40 Uhr;
In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in Raesfeld einzudringen. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an der Vorderseite des Gebäudes zu schaffen. Es blieb bei einem Versuch. Wer hat verdächtige Feststellungen im Bereich des Tankstellengeländes gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
