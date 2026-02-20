PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Versuchter Einbruch in Tankstelle

Raesfeld (ots)

Tatort: Raesfeld, Schwietering;

Tatzeit: 20.02.2026, zwischen 00.30 Uhr und 00.40 Uhr;

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in Raesfeld einzudringen. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an der Vorderseite des Gebäudes zu schaffen. Es blieb bei einem Versuch. Wer hat verdächtige Feststellungen im Bereich des Tankstellengeländes gemacht? Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 10:38

    POL-BOR: Bocholt - In Pkw eingebrochen

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Hohenzollernstraße; Tatzeit: zwischen 18.02.2026, 21.15 Uhr und 19.02.2026, 17.00 Uhr; In einen geparkten Pkw eingebrochen sind bislang unbekannte Täter an der Hohenzollernstraße in Bocholt. Die Einbrecher verschafften sich zwischen Mittwochabend und Donnerstagabend auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Auto. Aus dem Fahrzeuginnern entwendeten sie persönliche Gegenstände. Die ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:37

    POL-BOR: Bocholt - Unfallflucht auf Krankenhaus-Parkplatz

    Bocholt (ots) - Unfallort: Bocholt, Barloer Weg; Unfallzeit: 17.02.2026, zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr; Nach einer Kollision mit einem weißen Audi geflüchtet ist ein bislang unbekannter Autofahrer in Bocholt. Der Wagen parkte am Dienstagnachmittag zwischen 14.45 Uhr und 15.15 Uhr auf dem Parkplatz des Krankenhauses am Barloer Weg. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der hinteren linken Seite und entfernte sich ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 10:00

    POL-BOR: Kreis Borken - Polizei bekämpft Hauptunfallursache "Überhöhte Geschwindigkeit"

    Kreis Borken (ots) - 140 km/h statt der maximal erlaubten 70 km/h: So schnell raste in der vergangenen Woche ein Auto über Gescher Damm in Ahaus. Auf den "Temposünder" kommen nun erhebliche Konsequenzen zu, denn das Team des Verkehrsdienstes der Kreispolizeibehörde Borken hatte vor Ort eine Messstelle eingerichtet. Nicht nur da: In den zurückliegenden Tagen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren