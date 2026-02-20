POL-BOR: Borken - Pkw in Brand gesetzt
Borken (ots)
Tatort: Borken, Heidener Straße;
Tatzeit: 19.02.2026, 19.30 Uhr;
Einen geparkten Pkw in Brand gesetzt haben bislang unbekannte Täter in Borken. Der schwarze VW Polo stand am Donnerstag zwischen 13.00 Uhr und 19.30 Uhr auf dem Parkdeck eines Verbrauchermarktes an der Heidener Straße. Durch einen Zeugen wurde das brennende Auto gegen 19.30 Uhr festgestellt. Die Feuerwehr Borken löschte den Brand. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
