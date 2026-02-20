POL-BOR: Raesfeld - Unbekannter wirft Fensterscheibe ein

Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Schwietering; Tatzeit: 20.02.2026, zwischen 00.30 Uhr und 00.40 Uhr; In der Nacht von Donnerstag auf Freitag versuchten bislang unbekannte Täter in eine Tankstelle in Raesfeld einzudringen. Die Einbrecher machten sich gewaltsam an der Vorderseite des Gebäudes zu schaffen. Es blieb bei einem Versuch. Wer hat verdächtige Feststellungen im Bereich des Tankstellengeländes gemacht? ...

