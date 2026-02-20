POL-BOR: Raesfeld - Unbekannter wirft Fensterscheibe ein
Raesfeld (ots)
Tatort: Raesfeld, Birkenhain;
Tatzeit: 19.02.2026, zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr;
Die Fensterscheibe eines Wohnhauses beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Raesfeld an der Straße Birkenhain. Nach Angaben der Zeugen hörten sie am Donnerstagabend zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr ein verdächtiges Geräusch. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)
Kontakt für Medienvertreter:
Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw
Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell