Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Reken (ots)

Tatort: Reken, Steinstraße;

Tatzeit: zwischen 14.02.2026, 14.30 Uhr und 21.01.2026, 12.15 Uhr;

In ein leerstehendes Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem 14.02.2026 und dem 21.02.2026 gewaltsam Zutritt zum Innern des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell