PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Reken - Einbruch in leerstehendes Wohnhaus

Reken (ots)

Tatort: Reken, Steinstraße;

Tatzeit: zwischen 14.02.2026, 14.30 Uhr und 21.01.2026, 12.15 Uhr;

In ein leerstehendes Wohnhaus eingebrochen sind bislang unbekannte Täter in Reken. Die Einbrecher verschafften sich zwischen dem 14.02.2026 und dem 21.02.2026 gewaltsam Zutritt zum Innern des Gebäudes. Ob etwas entwendet wurde, stand zum Zeitpunkt der Anzeigenaufnahme nicht fest. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat in Borken unter Tel. (02861) 9000 entgegen. (jh)

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken
Sandra Biedermann (sb), Leonie Dreier (ld), Julia Hoffboll (jh),
Markus Hüls (mh), Peter
Lefering (pl), Thorsten Ohm (to), Johanna von Raesfeld (jr)
Telefon: 02861-900-2222
https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Kreispolizeibehörde Borken mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Weitere Meldungen: Kreispolizeibehörde Borken
Alle Meldungen Alle
  • 22.02.2026 – 09:42

    POL-BOR: Velen - Unbekannter Autofahrer beschädigt geparkten Pkw

    Velen (ots) - Unfallort: Velen, Coesfelder Straße; Unfallzeit: 21.02.2026, zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr; Einen Seat Mii auf dem Parkplatz angefahren hat ein bislang unbekannter Autofahrer in Velen. Der Wagen parkte zwischen 13.00 Uhr und 13.20 Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes. Der Flüchtige beschädigte das Auto an der vorderen rechten Seite und ...

    mehr
  • 22.02.2026 – 09:41

    POL-BOR: Bocholt - Unbekannter zerkratzt Pkw

    Bocholt (ots) - Tatort: Bocholt, Kreuzstraße; Tatzeit: 19.02.2026, zwischen 07.15 Uhr und 18.45 Uhr; Einen braunen Opel Meriva zerkratzt hat ein bislang unbekannter Täter in Bocholt. Das Auto parkte am Donnerstag zwischen 07.15 Uhr und 18.45 Uhr auf einem Parkplatz an der Kreuzstraße. Der Unbekannte beschädigte das Fahrzeug erheblich. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt: Tel. (02871) ...

    mehr
  • 20.02.2026 – 13:09

    POL-BOR: Raesfeld - Unbekannter wirft Fensterscheibe ein

    Raesfeld (ots) - Tatort: Raesfeld, Birkenhain; Tatzeit: 19.02.2026, zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr; Die Fensterscheibe eines Wohnhauses beschädigt hat ein bislang unbekannter Täter in Raesfeld an der Straße Birkenhain. Nach Angaben der Zeugen hörten sie am Donnerstagabend zwischen 17.00 Uhr und 18.30 Uhr ein verdächtiges Geräusch. Der Unbekannte flüchtete nach der Tat. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt das ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren