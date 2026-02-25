Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Gegen Poller geprallt

Stuttgart-Feuerbach (ots)

Ein 47-Jähriger ist am Dienstag (24.02.2026) in der Heilbronner Straße gegen einen Betonpoller geprallt. Der 47 Jahre alte Mann fuhr gegen 10.30 Uhr in der Heilbronner Straße Richtung Esslingen und soll, mutmaßlich aufgrund der regennassen Fahrbahn, die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben. Er überfuhr mit seinem VW eine Verkehrsinsel und prallte anschließend gegen einen Betonpoller des Tunneleingangs. Der 47-Jährige wurde durch einen Rettungswagen leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Schaden von rund 30.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell