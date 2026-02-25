PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlichen Brandstifter festgenommen

Stuttgart-Ost (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (24.02.2026) einen 53 Jahre alten Mann festgenommen, der eine Mülltonne an der Stöckachstraße in Brand gesteckt haben soll. Zeugen meldeten die brennende Papiermülltonne am späten Montagabend (23.02.2026) gegen 22.30 Uhr. Ein Anwohner verhinderte durch eigenständiges Löschen die Ausbreitung des Feuers. Im Zuge der Ermittlungen erhärtete sich der Tatverdacht gegen den 53-Jährigen, den die Beamten dann am Dienstagnachmittag an seiner Wohnanschrift im Bereich Stuttgart Süd festnahmen. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung beschlagnahmten sie umfangreiches Beweismaterial, das nun ausgewertet werden muss. Ob der 53-Jährige für weitere Mülltonnenbrände verantwortlich ist, ist Gegenstand der derzeitigen Ermittlungen. Der Tatverdächtige mit italienischer Staatsangehörigkeit wird im Laufe des Mittwochs auf Antrag der Staatsanwaltschaft Stuttgart einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

https://ppstuttgart.polizei-bw.de/

