Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rotlicht missachtet - Ampel beschädigt

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Bei einem Verkehrsunfall am frühen Mittwochmorgen (25.02.2026) haben sich zwei Personen leichte Verletzungen zugezogen. Ein 22-jähriger VW Passat-Fahrer befuhr kurz vor 07.00 Uhr die Löwentorstraße in Richtung Löwentorkreuzung. An der Kreuzung Löwentorstraße / Löwentorbogen missachtete er mutmaßlich das für ihn geltende Rotlicht. Dadurch stieß er mit einem entgegenkommenden VW Golf eines 22-Jährigen zusammen. Durch die Kollision wurde der VW Golf gedreht und gegen einen Ampelmast geschleudert, weshalb es zu einem Ampelausfall kam. Rettungskräfte brachten beide leicht verletzten Fahrer vorsorglich in ein Krankenhaus. Die Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand ein Gesamtschaden von rund 90.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell