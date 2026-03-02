Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 83-Jährige ausgeraubt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mühlhausen (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Sonntagabend (01.03.2026) gegen 20.15 Uhr in Mühlhausen eine 83-jährige Frau zu Boden gestoßen und anschließend bestohlen. Als sich die Frau auf dem Nachhausweg befand, wurde sie von einem unbekannten Mann in der Gasse "Im Stüble" zu Boden gestoßen. Anschließend entriss er, die um den Arm hängende Handtasche der Frau. Der Mann soll zirka 1,70 Meter groß sein, eine schlanke Statur haben und komplett schwarz gekleidet gewesen sein. Nach der Tat flüchtete der Unbekannte zu Fuß in unbekannte Richtung. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell