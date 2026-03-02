Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Unbekannte versucht Handtasche zu rauben - Zeugen gesucht

Stuttgart-Süd (ots)

Eine Unbekannte hat am Samstagabend (28.02.2026) gegen 22.35 Uhr in der Lehenstraße versucht, einer 25 Jahre alten Frau die Handtasche zu rauben. Die 25-Jährige war nach Feierabend auf dem Weg zu ihrem Auto, als sie von einer Unbekannten nach einer Zigarette gefragt wurde. Nachdem sie dieser eine Zigarette gegeben hatte, sprühte die Täterin ihr unvermittelt Pfefferspray ins Gesicht und griff nach der Handtasche. Die Angreiferin versuchte, die Tasche mit erheblicher Kraft zu entreißen. Die Geschädigte wehrte sich, woraufhin es zu einem Gerangel kam, bei dem beide zu Boden fielen. Schließlich ließ die Unbekannte von der Frau ab und flüchtete in Richtung Filderstraße und Strohberg. Dort stieg sie mutmaßlich in einen kleinen schwarzen Pkw und fuhr in unbekannte Richtung davon. Die 25-Jährige führte die Tageseinnahmen eines Gastronomiebetriebs mit sich. Die Handtasche blieb jedoch im Besitz der Geschädigten. Die Täterin wird wie folgt beschrieben: etwa 165 Zentimeter groß, dunkle schulterlange Haare, dunkle Basecap, beige Jacke, dunkle Jogginghose, etwas korpulent. Zudem soll sie einen auffälligen Fleck oder ein Tattoo unterhalb eines Auges und akzentfrei Deutsch gesprochen haben. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +49 711 8990-5778 bei der Kriminalpolizei zu melden

