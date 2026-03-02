Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Rotlicht missachtet - Zeugen gesucht

Stuttgart-West (ots)

Ein unbekannter VW Golf-Fahrer hat am Samstagmittag (28.02.2026) das für ihn geltende Rotlicht missachtet. Der Fahrer des grauen VW Golf befuhr gegen 13.15 Uhr die Rotenwaldstraße in stadtauswärtiger Richtung. An der rot zeigenden Ampe, auf Höhe des Parkplatzes am Birkenkopf, fuhr er auf der Gegenfahrbahn an den dort wartenden Fahrzeugen vorbei und missachtete das für ihn geltende Rotlicht. Zu diesem Zeitpunkt hielten sich mehrere Fußgänger sowie Fahrradfahrer an der Fußgängerampel auf. Ein Mann mit einem Mountainbike, schwarzer Kleidung und Helm befand sich bereits auf der Straße und wurde nur aufgrund seiner Aufmerksamkeit nicht von dem Golf erfasst. Zeugen, insbesondere der Mann mit dem Mountainbike und der schwarzen Kleidung, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300

