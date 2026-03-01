Polizei Münster

POL-MS: Zwei Männer im Hauptbahnhof mit zerbrochener Flasche verletzt - 40-Jähriger festgenommen - Mordkommission vorsorglich im Einsatz

Münster (ots)

Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Münster, der Bundespolizeiinspektion Münster und der Polizei Münster.

Am Samstagabend (28.02., 23:02 Uhr) sind zwei Männer im Alter von 34 und 55 Jahren durch den Angriff mit einer zerbrochenen Flasche schwer verletzt worden. Die Polizei hat einen 40-jährigen Tatverdächtigen festgenommen und vorsorglich eine Mordkommission eingerichtet.

Ersten Erkenntnissen zufolge kam es zwischen dem Tatverdächtigen und den Geschädigten in der Bahnhofshalle zunächst zu einem verbalen Streit. Daraufhin zerbrach der 40-Jährige eine Glasflasche und soll mit dieser mehrfach in Richtung der Kopf-/Nackenbereiche der 34- und 55-jährigen Männer geschlagen haben. Beide wurden durch den Angriff schwer verletzt. Eine Lebensgefahr konnte zunächst nicht ausgeschlossen werden, diese besteht aktuell nicht.

Der 40-Jährige flüchtete anschließend vom Tatort, wurde aber von Zeugen verfolgt, sodass Polizeibeamte den Mann mit albanischer Staatsangehörigkeit festnehmen konnten. Ersthelfer versorgten die verletzten polnischen Männer. Rettungskräfte brachten sie anschließend in Krankenhäuser.

Alle der beteiligten Personen verfügen über keinen festen Wohnsitz. Die Hintergründe der Tat sind Gegenstand der Ermittlungen.

Eine Mordkommission ist bei der Polizei Münster unter der Leitung von Katharina Maas im Einsatz. Im Laufe des Tages soll über eine Vorführung des Tatverdächtigen zwecks Prüfung der Anordnung der Untersuchungshaft, wegen gefährlicher Körperverletzung, entschieden werden.

Presseauskünfte erteilt Oberstaatsanwalt Martin Botzenhardt unter der Rufnummer 0172 2913810.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell