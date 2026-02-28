Polizei Münster

POL-MS: Erneute Sprengung eines Fahrkartenautomaten am Bahnhof (Haltepunkt) Münster Albachten

Münster, Ortsteil Albachten (ots)

Am frühen Samstagmorgen (28.02., 04:26 Uhr) wurden die Anwohner rund um den Bahnhof Albachten von einem lauten Knall geweckt. Die über Notruf alarmierte Polizei stellte schnell fest, dass erneut ein Fahrkartenausgabeautomat auf dem Bahnsteig komplett zerstört wurde. Unbekannte Täter setzten Sprengmittel ein, um den Automaten zu öffnen. Innerhalb von vier Wochen, ist dieses bereits die zweite Fahrkartenautomatensprengung im Bereich des Bahnhofs Albachten.

Eine Fahndung nach den Tätern verlief im ersten Ansatz erfolglos. Eine umfangreiche Spurensicherung vor Ort erfolgte durch die Polizei. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise unter der Telefonnummer (0251) 275-0.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell