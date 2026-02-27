PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Münster

POL-MS: Joint am Steuer geraucht - 22-Jähriger unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Münster (ots)

Am Donnerstagmorgen (26.02., 07:23 Uhr) haben Polizisten einen 22-jährigen Autofahrer gestoppt, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Ein aufmerksamer Zeuge, der erst auf der Autobahn 43 und dann auf der Umgehungsstraße in Richtung Münster hinter dem 22-Jährigen fuhr, nahm immer wieder den Geruch von Cannabis wahr und beobachtete, dass der Fahrer vor ihm während der Fahrt einen Joint rauchte.

Alarmierte Polizisten stoppten den jungen Mann aus Senden an der Schillerstraße und nahmen ebenfalls einen deutlichen Cannabisgeruch wahr. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen mit zur Polizeiwache und untersagten ihm die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss.

Kontakt für Medienvertreter:

Polizei Münster

Telefon: 0251 275-1010
E-Mail: pressestelle.muenster@polizei.nrw.de
https://muenster.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Münster mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Weitere Meldungen: Polizei Münster
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren