Polizei Münster

POL-MS: Joint am Steuer geraucht - 22-Jähriger unter Drogeneinfluss im Straßenverkehr

Münster (ots)

Am Donnerstagmorgen (26.02., 07:23 Uhr) haben Polizisten einen 22-jährigen Autofahrer gestoppt, der mutmaßlich unter Drogeneinfluss unterwegs war.

Ein aufmerksamer Zeuge, der erst auf der Autobahn 43 und dann auf der Umgehungsstraße in Richtung Münster hinter dem 22-Jährigen fuhr, nahm immer wieder den Geruch von Cannabis wahr und beobachtete, dass der Fahrer vor ihm während der Fahrt einen Joint rauchte.

Alarmierte Polizisten stoppten den jungen Mann aus Senden an der Schillerstraße und nahmen ebenfalls einen deutlichen Cannabisgeruch wahr. Ein freiwilliger Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamine. Die Beamten nahmen den 22-Jährigen mit zur Polizeiwache und untersagten ihm die Weiterfahrt. Ein Arzt entnahm ihm eine Blutprobe. Den Mann mit deutscher Staatsangehörigkeit erwartet ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Führens eines Kraftfahrzeugs unter Betäubungsmitteleinfluss.

Original-Content von: Polizei Münster, übermittelt durch news aktuell