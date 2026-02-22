PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Einbruch in Einfamilienhaus

Stadthagen, Bergstraße (ots)

(rie) Am Freitag, den 20.02., kam es in der Zeit von 18:30 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Dabei nutzte ein bislang unbekannter Täter die kurzfristige Abwesenheit der Hausbewohner aus und hebelte ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf. Sämtliche Räumlichkeiten im Haus wurden durchwühlt und Bargeld in Höhe von einigen hundert Euro entwendet. Personen, die zur beschriebenen Zeit in der Bergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Stadthagen zu wenden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg-Schaumburg
Polizei Stadthagen
Einsatz- und Streifendienst
Vornhäger Straße 15
31655 Stadthagen

Telefon: 05721/ 9822-0
Fax: 05721/ 9822-150
E-Mail: poststelle@pk-stadthagen.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
/

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 20.02.2026 – 10:31

    POL-NI: Trunkenheitsfahrt - Zeugen gesucht

    Stadthagen (ots) - (Gav) Am Mittwoch, 19.02.2025, gegen 12:10 Uhr fiel einer Streifenbesatzung im Bereich der Ortsumgehung von Stadthagen ein VW Passat auf, der in Schlangenlinien geführt wurde und beinahe mit der Leitplanke kollidierte. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr eine 53-jährige Fahrzeugführerin aus Stadthagen die Bundesstraße 65 aus Richtung Obernkirchen in Richtung Stadthagen. Dabei zeigten sich deutliche ...

    mehr
  • 19.02.2026 – 12:26

    POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

    Seggebruch (ots) - (Gav) Am Mittwoch, den 18.02.2026, gegen 09:45 Uhr, kam es in Seggebruch im Bereich der Tallenser Straße (Kreisstraße) zu einem Verkehrsunfall. Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Seggebruch mit ihrem Renault Clio, von der Echtorfer Straße nach links auf die Tallenser Straße einzubiegen. Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden ...

    mehr
  • 18.02.2026 – 08:43

    POL-NI: Firmenwagen entwendet - Polizei bittet um Hinweise

    Rinteln (ots) - (Gav) In der Zeit von Dienstag, den 10.02.2026, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, den 11.02.2026, 06:45 Uhr, wurde im Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln ein Firmenfahrzeug entwendet. Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zugang zu dem abgestellten VW Crafter und entwendeten diesen. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt. Ein ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren