Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Einbruch in Einfamilienhaus

Stadthagen, Bergstraße (ots)

(rie) Am Freitag, den 20.02., kam es in der Zeit von 18:30 Uhr und 20:45 Uhr zu einem Einbruchdiebstahl in ein Einfamilienhaus. Dabei nutzte ein bislang unbekannter Täter die kurzfristige Abwesenheit der Hausbewohner aus und hebelte ein Fenster im Erdgeschoss des Hauses auf. Sämtliche Räumlichkeiten im Haus wurden durchwühlt und Bargeld in Höhe von einigen hundert Euro entwendet. Personen, die zur beschriebenen Zeit in der Bergstraße verdächtige Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können, werden gebeten sich an die Polizei Stadthagen zu wenden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell