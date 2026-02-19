Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person

Seggebruch (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 18.02.2026, gegen 09:45 Uhr, kam es in Seggebruch im Bereich der Tallenser Straße (Kreisstraße) zu einem Verkehrsunfall.

Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Seggebruch mit ihrem Renault Clio, von der Echtorfer Straße nach links auf die Tallenser Straße einzubiegen.

Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 25-jährigen Fahrzeugführers aus Rinteln, der mit seinem Suzuki Swift in Richtung Warber unterwegs war.

Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt.

Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.

