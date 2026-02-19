Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Verkehrsunfall mit leicht verletzter Person
Seggebruch (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 18.02.2026, gegen 09:45 Uhr, kam es in Seggebruch im Bereich der Tallenser Straße (Kreisstraße) zu einem Verkehrsunfall.
Nach bisherigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 31-jährige Fahrzeugführerin aus Seggebruch mit ihrem Renault Clio, von der Echtorfer Straße nach links auf die Tallenser Straße einzubiegen.
Dabei missachtete sie die Vorfahrt eines von links kommenden 25-jährigen Fahrzeugführers aus Rinteln, der mit seinem Suzuki Swift in Richtung Warber unterwegs war.
Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge. Der 25-Jährige wurde dabei leicht verletzt.
Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 25.000 Euro geschätzt.
Rückfragen bitte an:
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Sergej Gavrilov
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell