PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Firmenwagen entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Rinteln (ots)

(Gav) In der Zeit von Dienstag, den 10.02.2026, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, den 11.02.2026, 06:45 Uhr, wurde im Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln ein Firmenfahrzeug entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zugang zu dem abgestellten VW Crafter und entwendeten diesen. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Ein möglicher Tatzusammenhang mit einem versuchten Aufbruch von Firmenfahrzeugen in Heeßen wird derzeit geprüft.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu möglichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05751 / 96460 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Sergej Gavrilov
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 11:25

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Kraftfahrzeug der Feuerwehr

    Nienburg (ots) - NIENBURG (jah) - Am 13.02.2026 kam es gegen 13:15 Uhr in 31582 Nienburg, An der Stadtgrenze Höhe Hausnummer 27, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Nienburg war dorthin zu einem Einsatz entsendet worden und stellte mehrere Fahrzeuge am Fahrbahnrand ab, darunter einen roten Transporter mit Planenverdeck und Aufschrift ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 08:09

    POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

    Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen einer Körperverletzung zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes aus der SG Heemsen. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befand sich der junge Mann am Mittwoch, den 11.02.2026, gegen 17.15 Uhr in der obersten Ebene des Parkhauses am Schlossplatz. Zu gleicher Zeit solle sich eine Gruppe von drei unbekannten Männern aufgehalten und eine Gruppe von drei Frauen ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren