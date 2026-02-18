Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Firmenwagen entwendet - Polizei bittet um Hinweise

Rinteln (ots)

(Gav) In der Zeit von Dienstag, den 10.02.2026, 19:00 Uhr, bis Mittwoch, den 11.02.2026, 06:45 Uhr, wurde im Wilhelm-Busch-Weg in Rinteln ein Firmenfahrzeug entwendet.

Nach bisherigen Erkenntnissen verschafften sich bislang unbekannte Täter auf unbekannte Weise Zugang zu dem abgestellten VW Crafter und entwendeten diesen. Der entstandene Schaden wird auf einen unteren fünfstelligen Betrag geschätzt.

Ein möglicher Tatzusammenhang mit einem versuchten Aufbruch von Firmenfahrzeugen in Heeßen wird derzeit geprüft.

Die Polizei Rinteln hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeugs oder zu möglichen Tätern geben können, sich unter der Telefonnummer 05751 / 96460 zu melden.

