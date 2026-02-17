PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen(jah) - Diebstahl zweier Behinderten-Dreiräder mit hohem Wert

POL-NI: Stadthagen(jah) - Diebstahl zweier Behinderten-Dreiräder mit hohem Wert
  • Bild-Infos
  • Download
  • Ein weiterer Medieninhalt

Nienburg (ots)

Am 28.01.2026 kam es in der Engen Straße in Stadthagen zu dem ersten Diebstahl eines Behindertenrades mit Elektroantrieb. Das mattschwarze und silberfarbene Modell "Van Raam Easy Rider" stand vor der Haustür des Geschädigten und wurde dort entwendet. Der Neuwert des Rades beträgt 8620 EUR. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Am 11.02.2026 kam es im Nordring in Stadthagen zu einer gleichgelagerten Tat. Dort wurde das Schloss des roten "Wulfhorst Lucky B20" von unbekannten Tätern mutmaßlich mit einem Akku-Winkelschleifer zerstört und das Dreirad entwendet. Hier hatte ein Nachbar zwei jugendlich wirkende Personen mit dem elektrobetriebenen Rad wegfahren sehen. Der Neuwert des Rades beträgt 8260 EUR. "In beiden Fällen wurden Menschen, die körperlich stark beeinträchtigt und im Alltag auf ihre Fahrzeuge angewiesen sind, geschädigt. Das Verhalten der Täter ist somit nicht nur strafbewährt, sondern aus hiesiger Sicht besonders verwerflich". Auch deshalb: Die Polizei in Stadthagen bittet Personen, die genauere Angaben zur Täterschaft oder dem Verbleib der Fahrräder machen können, sich unter Telefonnummer 05721-9822-0 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Pressestelle
- Jahn, PHK -
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021/9212-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 17.02.2026 – 11:25

    POL-NI: Verkehrsunfallflucht nach Zusammenstoß mit Kraftfahrzeug der Feuerwehr

    Nienburg (ots) - NIENBURG (jah) - Am 13.02.2026 kam es gegen 13:15 Uhr in 31582 Nienburg, An der Stadtgrenze Höhe Hausnummer 27, zu einer Verkehrsunfallflucht. Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Nienburg war dorthin zu einem Einsatz entsendet worden und stellte mehrere Fahrzeuge am Fahrbahnrand ab, darunter einen roten Transporter mit Planenverdeck und Aufschrift ...

    mehr
  • 17.02.2026 – 08:09

    POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

    Nienburg (ots) - (KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen einer Körperverletzung zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes aus der SG Heemsen. Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befand sich der junge Mann am Mittwoch, den 11.02.2026, gegen 17.15 Uhr in der obersten Ebene des Parkhauses am Schlossplatz. Zu gleicher Zeit solle sich eine Gruppe von drei unbekannten Männern aufgehalten und eine Gruppe von drei Frauen ...

    mehr
  • 16.02.2026 – 18:05

    POL-NI: Ohne Führerschein unterwegs

    Eystrup (ots) - MW Am 16.02.26, um 17.10 Uhr, befuhr eine Funkstreife der Polizei Hoya die Bahnhofstraße in Eystrup. Vom Parkplatz eines dortigen Supermarktes kam ein schwarzer Pkw Ford, der in Richtung Kreisel davonfuhr und kontrolliert werden sollte. Der Ford-Fahrer bemerkte dies und wollte sich anschließend durch Erhöhung seiner Geschwindigkeit und das Befahren von mehreren Straßen im Ortskern der Kontrolle zu ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren