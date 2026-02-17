Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen(jah) - Diebstahl zweier Behinderten-Dreiräder mit hohem Wert

Am 28.01.2026 kam es in der Engen Straße in Stadthagen zu dem ersten Diebstahl eines Behindertenrades mit Elektroantrieb. Das mattschwarze und silberfarbene Modell "Van Raam Easy Rider" stand vor der Haustür des Geschädigten und wurde dort entwendet. Der Neuwert des Rades beträgt 8620 EUR. Täterhinweise sind nicht vorhanden. Am 11.02.2026 kam es im Nordring in Stadthagen zu einer gleichgelagerten Tat. Dort wurde das Schloss des roten "Wulfhorst Lucky B20" von unbekannten Tätern mutmaßlich mit einem Akku-Winkelschleifer zerstört und das Dreirad entwendet. Hier hatte ein Nachbar zwei jugendlich wirkende Personen mit dem elektrobetriebenen Rad wegfahren sehen. Der Neuwert des Rades beträgt 8260 EUR. "In beiden Fällen wurden Menschen, die körperlich stark beeinträchtigt und im Alltag auf ihre Fahrzeuge angewiesen sind, geschädigt. Das Verhalten der Täter ist somit nicht nur strafbewährt, sondern aus hiesiger Sicht besonders verwerflich". Auch deshalb: Die Polizei in Stadthagen bittet Personen, die genauere Angaben zur Täterschaft oder dem Verbleib der Fahrräder machen können, sich unter Telefonnummer 05721-9822-0 zu melden.

