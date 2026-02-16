PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ohne Führerschein unterwegs

Eystrup (ots)

Am 16.02.26, um 17.10 Uhr, befuhr eine Funkstreife der Polizei Hoya die Bahnhofstraße in Eystrup. Vom Parkplatz eines dortigen Supermarktes kam ein schwarzer Pkw Ford, der in Richtung Kreisel davonfuhr und kontrolliert werden sollte. Der Ford-Fahrer bemerkte dies und wollte sich anschließend durch Erhöhung seiner Geschwindigkeit und das Befahren von mehreren Straßen im Ortskern der Kontrolle zu entziehen. Im Schwarzen Weg stellte er seinen Pkw dann am Fahrbahnrand ab und versuchte zu Fuß, seine Flucht fortzusetzen. Er konnte jedoch nach kurzer Verfolgung gestellt werden. Der Grund seiner Flucht offenbarte sich dann bei der sich anschließenden Kontrolle: der 28-jährige aus der Gemeinde Heemsen besaß keine Fahrerlaubnis mehr, nachdem er diese im vergangenen Jahr wegen einer Verfehlung abgeben musste. Gegen den Heemser wurde ein Strafverfahren wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Polizeikommissariat Hoya
Hasseler Steinweg 4
27318 Hoya
Telefon 04251/67280
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
