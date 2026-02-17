PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Nienburg - Zeugenaufruf nach Körperverletzung

Nienburg (ots)

(KEM) Die Polizei Nienburg ermittelt wegen einer Körperverletzung zum Nachteil eines 22-jährigen Mannes aus der SG Heemsen.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befand sich der junge Mann am Mittwoch, den 11.02.2026, gegen 17.15 Uhr in der obersten Ebene des Parkhauses am Schlossplatz. Zu gleicher Zeit solle sich eine Gruppe von drei unbekannten Männern aufgehalten und eine Gruppe von drei Frauen "angemacht" haben. Als er die Männer davon habe abhalten wollen, soll einer der Männer ihn in das Gesicht geschlagen haben. Der 22-Jährige lief anschließend zum Nienburger Bahnhof und rief die Polizei.

Die Täter wurden wie folgt beschrieben:

1. Täter (Haupttäter): Weißes T-Shirt, Ziegen- und Oberlippenbart, kurze schwarze Haare.

2. Täter: Weißer Pullover.

3. Täter: Schwarze Jacke.

Alle drei Täter sollen ca. 180cm groß gewesen sein und einen mediterranen Hauttyp gehabt haben.

Hinweise zur Gruppe der drei Frauen liegen aktuell noch nicht vor.

Die Polizei sucht die drei Frauen sowie weitere mögliche Zeugen. Sie werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

