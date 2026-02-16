PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Stadthagen - Nachtragsmeldung zu Polizeieinsatz nach gemeldeten Schüssen

Stadthagen (ots)

(KEM) Die Polizei Stadthagen führt ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz, nachdem am Samstagabend gegen 20 Uhr Schüsse aus einem Wohnhaus im Rebhuhnweg in Stadthagen gemeldet wurden.

Ersten polizeilichen Erkenntnissen zufolge soll ein 34-Jähriger Stadthäger mehrere Schüsse in die Luft abgegeben haben. Nach der Ingewahrsamnahme des Mannes wurde dessen Wohnung durchsucht. Die Polizei fand u.a. eine Schreckschusspistole, diverse Schreckschussmunition sowie Teleskopschlagstöcke und stellte die Gegenstände sicher. Eine scharfe Schusswaffe wurde nicht aufgefunden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 3,11 Promille. Der 34-Jährige wurde nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen noch in der Nacht aus dem Gewahrsam entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.

Die Erstmeldungen vom Wochenende finden Sie unter:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6216896

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/57922/6216880

Nachfragen bitte ausschließlich per E-Mail.

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

