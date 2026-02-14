Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Warnhinweis an die Bevölkerung
Stadthagen (ots)
(Gav) Aktuell kommt es im Rebhuhnweg in Stadthagen zu einem Polizeieinsatz.
Nach aktuellem Stand besteht keine akute Gefahr für die Allgemeinheit. Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner im unmittelbaren Umfeld, in ihren Wohnungen beziehungsweise Häusern zu bleiben.
Meiden Sie den Bereich weiträumig und sehen Sie von Nachfragen oder dem Aufsuchen der Einsatzstelle ab, um die polizeilichen Maßnahmen nicht zu behindern.
Rückfragen bitte an:
Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG
Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell