Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Warnhinweis an die Bevölkerung

Stadthagen (ots)

(Gav) Aktuell kommt es im Rebhuhnweg in Stadthagen zu einem Polizeieinsatz.

Nach aktuellem Stand besteht keine akute Gefahr für die Allgemeinheit. Die Polizei bittet Anwohnerinnen und Anwohner im unmittelbaren Umfeld, in ihren Wohnungen beziehungsweise Häusern zu bleiben.

Meiden Sie den Bereich weiträumig und sehen Sie von Nachfragen oder dem Aufsuchen der Einsatzstelle ab, um die polizeilichen Maßnahmen nicht zu behindern.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell