Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Stadthagen (ots)

(Gav) Am Donnerstag, den 12.02.2026, kam es gegen 21:55 Uhr im Einmündungsbereich Fasanenweg/Jahnstraße (L 371) in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen.

Eine 44-jährige Stadthägerin beabsichtigte mit ihrem Mercedes-Benz vom Fasanenweg nach rechts auf die Jahnstraße in Richtung Nienstädt einzubiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Mercedes-Benz eines 35-jährigen Mannes aus Springe, der die Jahnstraße in Richtung Nienstädt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführenden sowie der 24-jährige Beifahrer im Pkw des 35-Jährigen leicht verletzt. Die 44-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell