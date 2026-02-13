Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall
Stadthagen (ots)
(Gav) Am Donnerstag, den 12.02.2026, kam es gegen 21:55 Uhr im Einmündungsbereich Fasanenweg/Jahnstraße (L 371) in Stadthagen zu einem Verkehrsunfall mit drei leicht verletzten Personen.
Eine 44-jährige Stadthägerin beabsichtigte mit ihrem Mercedes-Benz vom Fasanenweg nach rechts auf die Jahnstraße in Richtung Nienstädt einzubiegen. Dabei übersah sie den bevorrechtigten Mercedes-Benz eines 35-jährigen Mannes aus Springe, der die Jahnstraße in Richtung Nienstädt befuhr. Es kam zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.
Durch die Kollision wurden beide Fahrzeugführenden sowie der 24-jährige Beifahrer im Pkw des 35-Jährigen leicht verletzt. Die 44-Jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.
An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden im unteren fünfstelligen Bereich.
