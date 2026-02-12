Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigungen - Polizei sucht Zeugen

Wietzen (ots)

(Gav) In der Zeit von Freitag, den 06.02.2026, 18:00 Uhr, bis Sonntag, den 08.02.2026, 10:00 Uhr, kam es in Wietzen im Bereich der Straße "Herrlichkeit" zu mehreren Sachbeschädigungen.

Auf dem frei zugänglichen Gelände der Grundschule Wietzen wurden an einem Fahrradunterstand die Holzinnenwände mit rotem Farbstift beschmiert sowie weitere Beschädigungen durch eingeritzte Schriftzüge festgestellt.

Zudem wurden im nahegelegenen Biotop hinter der Hausnummer 63 zwei Schautafeln, eine Sitzbank sowie ein Mülleimer mit schwarzer, blauer, roter und silberner Sprühfarbe beschmiert.

Die Polizei hat entsprechende Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung eingeleitet und bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeistation Marklohe unter der Telefonnummer 05021 / 924060 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell