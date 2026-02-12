Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Versuchter Aufbruch von Firmenfahrzeugen - Polizei sucht Zeugen

Heeßen (ots)

(Gav) In der Zeit von Dienstag, 10.02.2026, 16:30 Uhr, bis Mittwoch, 11.02.2026, 08:30 Uhr, kam es in der Straße "Im Wiesengrund" in Heeßen zu einem versuchten Aufbruch zweier Firmenfahrzeuge.

Bislang unbekannte Täter versuchten, die vor einem Gebäude abgestellten Fahrzeuge durch sogenanntes Türschlossstechen an den Fahrertüren zu öffnen. Nach bisherigen Erkenntnissen blieb es beim Versuch.

Es entstand Sachschaden im unteren vierstelligen Bereich.

Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Bad Eilsen unter der Telefonnummer 05722 / 906340 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell