Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Nienburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 11.02.2026, kam es in der Zeit zwischen 06:10 Uhr und 14:30 Uhr in der Hannoverschen Straße in Nienburg, Höhe Hausnummer 44, zu einer Verkehrsunfallflucht.

Ein bislang unbekanntes Fahrzeug beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand abgestellten VW Passat. Anschließend entfernte sich der Verursacher unerlaubt vom Unfallort, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

An dem geparkten Pkw wurden der linke Außenspiegel beschädigt sowie Lackkratzer im Bereich des linken vorderen Kotflügels festgestellt. Die Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Die Polizei Nienburg bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum Beobachtungen zum Unfallhergang, zum verursachenden Fahrzeug oder zur fahrzeugführenden Person gemacht haben, sich bei der Polizei Nienburg unter der Tel. 05021 / 92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

