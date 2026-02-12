Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit E-Scooter

Rodenberg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 11.02.2026, kam es gegen 18:05 Uhr im Bereich der Allee in Rodenberg, in Höhe des Netto-Marktes, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem E-Scooter-Fahrer und einem Pkw.

Ein 24-Jähriger aus Rodenberg befuhr mit seinem E-Scooter einen Fußgängerüberweg. Eine 58-jährige Rodenbergerin übersah ihn mit ihrem Skoda Karoq und kollidierte bei Schrittgeschwindigkeit mit dem 24-Jährigen.

Der E-Scooter-Fahrer klagte über leichte Schmerzen im linken Bein. Am Pkw entstanden leichte Kratzer an der Frontschürze. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

