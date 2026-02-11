Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Drakenburg - Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss gestoppt

Drakenburg (ots)

(KEM) In der Nacht zu Mittwoch, dem 11.02.2026, stoppten Einsatzkräfte der Polizei Nienburg einen 35-jährigen Nienburger, der seinen PKW unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führte.

Der 35-Jährige fiel den Polizisten gegen 1.15 Uhr nachts auf der Verdener Landstraße zwischen Haßbergen und Rohrsen in Fahrtrichtung Rohrsen während ihrer Streifenfahrt auf. Als sie ihm folgten, fuhr er mit seinem PKW wiederholt Schlangenlinien und kam dabei auch auf die Gegenfahrbahn.

Im Rahmen der anschließend in Drakenburg durchgeführten Verkehrskontrolle führten sie einen Atemalkoholtest durch, der einen Wert von 0,81 Promille ergab. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen, seine Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt und die Weiterfahrt wurde ihm untersagt. Darüber hinaus beschlagnahmten die Einsatzkräfte seinen Führerschein.

Gegen den Nienburger wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell