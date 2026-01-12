PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Göppingen - Seitenscheibe eingeschlagen
Wertsachen entwendete ein Unbekannter von Samstag auf Sonntag in Göppingen.

Ulm (ots)

Der Ford parkte von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 9.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein Unbekannter schlug die Seitenscheibe an dem Fahrzeug ein. Darin befanden sich mehrere Arbeitsgeräte. Die nahm der Dieb mit. Was genau entwendet wurde, muss noch ermittelt werden.

++++++++ 0057214(TH)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren