Ulm (ots) - Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr. Die 33-Jährige fuhr mit ihrem Skoda von Zillishausen in Richtung Maselheim. An der Kreuzung zur L280 hielt sie zunächst an. Aus Richtung Schöneburg kam ein 68-Jähriger in seinem Dacia. Er hatte Vorfahrt. Die 33-Jährige bog nach links ab und übersah den Dacia. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge ...

mehr