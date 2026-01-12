POL-UL: (GP) Göppingen - Seitenscheibe eingeschlagen
Wertsachen entwendete ein Unbekannter von Samstag auf Sonntag in Göppingen.
Ulm (ots)
Der Ford parkte von Samstag 17 Uhr bis Sonntag 9.30 Uhr in der Bahnhofstraße. Ein Unbekannter schlug die Seitenscheibe an dem Fahrzeug ein. Darin befanden sich mehrere Arbeitsgeräte. Die nahm der Dieb mit. Was genau entwendet wurde, muss noch ermittelt werden.
