Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Gefährliches Überholmanöver

Am Sonntagabend versuchte ein 26-Jähriger rechts zu überholen und verursachte einen Verkehrsunfall in Ulm.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz nach 20 Uhr. Der 26-Jährige fuhr mit seinem Audi RS 7 Sportback auf der Blaubeurer Straße in Richtung Blaustein. Den ersten Erkenntnissen nach fuhr er wohl mit überhöhter Geschwindigkeit zunächst auf der linken Spur. Vor ihm fuhr ein weiteres Auto, das er rechts überholen wollte. Mutmaßlich unterschätzte er seine Geschwindigkeit und krachte mit seinem 600 PS starken Audi in das Heck eines auf der rechten Fahrstreifen fahrenden Opels. Die 60-jährige Fahrerin sowie der Audi-Fahrer blieben unverletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Das Polizeirevier Ulm-West nahm den Verkehrsunfall auf. Die Blaubeurer Straße war für die Dauer der Unfallaufnahme etwa eine Stunde lang voll gesperrt. Der Gesamtschaden an den Autos wird auf über 100.000 Euro beziffert.

++++0057605(TH)

Johanna Christau, Polizeipräsidium Ulm, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell