PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Vorfahrt missachtet
Am Sonntag stießen bei Maselheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr. Die 33-Jährige fuhr mit ihrem Skoda von Zillishausen in Richtung Maselheim. An der Kreuzung zur L280 hielt sie zunächst an. Aus Richtung Schöneburg kam ein 68-Jähriger in seinem Dacia. Er hatte Vorfahrt. Die 33-Jährige bog nach links ab und übersah den Dacia. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

++++++++ 0056530 (BK)

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm
Telefon: 0731 188-0
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Ulm mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Ulm
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren