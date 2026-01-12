Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Maselheim - Vorfahrt missachtet

Am Sonntag stießen bei Maselheim zwei Autos zusammen.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich gegen 11.50 Uhr. Die 33-Jährige fuhr mit ihrem Skoda von Zillishausen in Richtung Maselheim. An der Kreuzung zur L280 hielt sie zunächst an. Aus Richtung Schöneburg kam ein 68-Jähriger in seinem Dacia. Er hatte Vorfahrt. Die 33-Jährige bog nach links ab und übersah den Dacia. Im Kreuzungsbereich stießen die Fahrzeuge zusammen. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen wird auf etwa 20.000 Euro geschätzt.

