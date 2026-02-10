Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Einbruch in Hagenower Getränkemarkt

Hagenow (ots)

Bei einem Einbruch in einen Getränkemarkt in Hagenow haben unbekannte Täter in der Nacht zu heute eine noch unbekannte Menge Zigaretten gestohlen.

Ersten Erkenntnissen zufolge sollen sich die Täter gegen 02:10 Uhr gewaltsam über die Eingangstür Zutritt zum Markt verschafft haben. Aus diesem wurden dann eine noch unbekannte Anzahl an Tabakwaren entwendet. Zum jetzigen Zeitpunkt können noch keine weiteren konkreten Angaben zum Diebesgut gemacht werden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Kriminalpolizei sicherte am Morgen Spuren am Tatort und ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Falls des Diebstahls.

Hinweise zur Tat am Kießender Ring nimmt die Polizei in Hagenow (03883 631-0) entgegen

Original-Content von: Polizeipräsidium Rostock, übermittelt durch news aktuell