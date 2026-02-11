Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Trunkenheitsfahrt - Führerschein beschlagnahmt

Drakenburg (ots)

(Gav) Am Mittwoch, den 11.02.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 01:20 Uhr einen 35-jährigen Fahrzeugführer aus Nienburg auf der Verdener Landstraße in Drakenburg.

Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann seinen Chevrolet unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führte. Neben Ausfallerscheinungen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,81 Promille.

Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell