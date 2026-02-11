Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Trunkenheitsfahrt - Führerschein beschlagnahmt
Drakenburg (ots)
(Gav) Am Mittwoch, den 11.02.2026, kontrollierten Polizeibeamte gegen 01:20 Uhr einen 35-jährigen Fahrzeugführer aus Nienburg auf der Verdener Landstraße in Drakenburg.
Im Rahmen der Verkehrskontrolle stellten die Einsatzkräfte fest, dass der Mann seinen Chevrolet unter dem Einfluss alkoholischer Getränke führte. Neben Ausfallerscheinungen ergab ein Atemalkoholtest einen Wert von 0,81 Promille.
Dem 35-Jährigen wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt und die Fahrzeugschlüssel gefahrenabwehrrechtlich sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
