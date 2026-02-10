Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pilotprojekt zu Wildunfällen im Landkreis Nienburg erfolgreich abgeschlossen

Landkreis Nienburg (ots)

Im Zeitraum vom 01.10. bis 31.12.2025 wurde im Landkreis Nienburg gemeinsam mit der Kreisjägerschaft Nienburg e. V. und der Polizei das Pilotprojekt "Nachweis über Wildunfallschäden" durchgeführt. Ziel des Projektes war es, die Abläufe bei Verkehrsunfällen mit Wildtieren für die Beteiligten zu vereinfachen und zu beschleunigen. Gleichzeitig sollte dadurch eine zeitnahe Versorgung verletzter Tiere sichergestellt und die polizeilichen Einsatzkräfte entlastet werden.

Demnach erfolgte während der Pilotierungsphase im Zeitraum von 05:00 bis 23:00 Uhr - in Einzelfällen auch darüber hinaus - die Wildunfallaufnahme durch den jeweils zuständigen Jagdpächter. Dieser wird ohnehin zur Bergung des Tieres verständigt und kann die erforderlichen Versicherungsbescheinigungen direkt vor Ort ausstellen.

Die Polizei bleibt dabei weiterhin fester Bestandteil des Verfahrens: Jeder Wildunfall ist unverändert unverzüglich der Polizei zu melden. Diese nimmt die relevanten Daten auf und informiert den zuständigen Jäger, der anschließend zum Unfallort kommt, sich um das Tier kümmert und dem Fahrzeugführer die Versicherungsbestätigung aushändigt. Im Falle einer Verhinderung des Verantwortlichen wird die Polizei tätig.

Bereits während der Startphase zeigte sich eine positive Entwicklung sowohl innerhalb der Jägerschaft sowie bei den beteiligten Polizeidienststellen. Die Zusammenarbeit mit den zuständigen Jagdpächtern verlief durchweg konstruktiv und zuverlässig.

Die Jagdpächter konnten sich eigenverantwortlich und zeitnah um die betroffenen Wildtiere kümmern. Dies führte zu effizienteren Abläufen und einer insgesamt sehr positiven Wahrnehmung der Zusammenarbeit zwischen Jägerschaft und Polizei.

Die Auswertung der Pilotphase bestätigt gleichzeitig den positiven Eindruck aus dem Einsatzalltag: Die Zahl der polizeilichen Wildunfallaufnahmen konnte im Projektzeitraum deutlich reduziert werden, in einzelnen Bereichen um mehr als 50 Prozent. Dadurch wurden Einsatzkräfte spürbar entlastet, Fahrstrecken verringert und Kapazitäten für höher priorisierte Einsätze frei.

Aufgrund der positiven Erkenntnisse wird die im Pilotprojekt erprobte Verfahrensweise dauerhaft fortgeführt.

