Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Radfahrer

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 09.02.2026, gegen 14.50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Leinstraße/Carl-Schütte-Straße in Nienburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Radfahrer.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 43-jährige Nienburgerin mit einem Linienburg die Leinstraße und missachtete dabei den Vorrang eines aus der Carl-Schütte-Straße kommenden Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 15-jährige Radfahrer am Kopf verletzt wurde. Der junge Nienburger wurde vor Ort von einer RTW-Besatzung untersucht, lehnte im Beisein eines Erziehungsberechtigten einen Transport in ein Krankenhaus jedoch ab.

Der Linienbus wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Am Fahrrad des 15-Jährigen entstand nach erster Einschätzung kein Schaden.

Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

