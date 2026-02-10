PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Nienburg - Verkehrsunfall zwischen Omnibus und Radfahrer

Nienburg (ots)

(KEM) Am Montag, den 09.02.2026, gegen 14.50 Uhr ereignete sich an der Kreuzung Leinstraße/Carl-Schütte-Straße in Nienburg ein Verkehrsunfall zwischen einem Linienbus und einem Radfahrer.

Polizeilichen Erkenntnissen zufolge befuhr eine 43-jährige Nienburgerin mit einem Linienburg die Leinstraße und missachtete dabei den Vorrang eines aus der Carl-Schütte-Straße kommenden Radfahrers. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch der 15-jährige Radfahrer am Kopf verletzt wurde. Der junge Nienburger wurde vor Ort von einer RTW-Besatzung untersucht, lehnte im Beisein eines Erziehungsberechtigten einen Transport in ein Krankenhaus jedoch ab.

Der Linienbus wurde an der Fahrzeugfront beschädigt. Am Fahrrad des 15-Jährigen entstand nach erster Einschätzung kein Schaden.

Der Gesamtschaden wurde vorläufig auf ca. 5.000 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Andrea Kempin
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021/9212-104
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 10.02.2026 – 08:54

    POL-NI: Lkw-Fahrer ohne erforderliche Fahrerlaubnis gestoppt

    Stadthagen (ots) - (Gav) Am Montag, den 09.02.2026, stellten Beamte der Verfügungseinheit der Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg gegen 14:10 in der Enzer Straße in Stadthagen einen Verkehrsstraftat fest. Ein 43-jähriger Mann aus Gelsenkirchen führte einen Lkw der Marke MAN mit einem zulässigen Gesamtgewicht von 7,49 Tonnen im öffentlichen Straßenverkehr, ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:52

    POL-NI: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

    Marklohe (ots) - (Gav) In der Zeit von Freitag, den 06.02.2026, 14:00 Uhr, bis Montag, den 09.02.2026, 06:45 Uhr, kam es auf dem öffentlich zugänglichen Schulhof der Grundschule in Marklohe, Ortsteil Lemke, "Am Dobben", zu einer Sachbeschädigung. Bislang unbekannte Täter beschmierten die Innenwände eines dort befindlichen Fahrradunterstands mit grüner Sprühfarbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit ...

    mehr
  • 10.02.2026 – 08:50

    POL-NI: Diebstahl aus Gitterschrank

    Nienburg (ots) - (Gav) In der Zeit zwischen Samstag, 07.02.2026, 20:00 Uhr, und Montag, 09.02.2026, 12:00 Uhr, kam es in der Hannoverschen Straße in Nienburg zu einem Diebstahl vor einem Getränkemarkt. Bislang unbekannte Täter brachen das Vorhängeschloss eines Gitterschranks des Getränkemarktes "Hol'Ab" auf und entwendeten Gasflaschen. Der entstandene Sachschaden wird auf einen dreistelligen Betrag geschätzt. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren