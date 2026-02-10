Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Sachbeschädigung durch Farbschmierereien

Marklohe (ots)

(Gav) In der Zeit von Freitag, den 06.02.2026, 14:00 Uhr, bis Montag, den 09.02.2026, 06:45 Uhr, kam es auf dem öffentlich zugänglichen Schulhof der Grundschule in Marklohe, Ortsteil Lemke, "Am Dobben", zu einer Sachbeschädigung.

Bislang unbekannte Täter beschmierten die Innenwände eines dort befindlichen Fahrradunterstands mit grüner Sprühfarbe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt und Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Die Polizeistation Marklohe bittet Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Tat oder die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 05021 / 924060 zu melden.

